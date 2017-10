In einem Parcours sind Tierpräparate zu sehen. Bildrechte: Oliver Killig

Eine Beobachtung ist, dass Haustieren - insbesondere Hunde - ihren Menschen ähnlich sind. Um dieses Phänomen geht es unter anderem in der Ausstellung, die beispielsweise mit Fotos und Präparaten arbeitet. Auch die dunkleren Bereiche der ungleichen Beziehung sollen beleuchtet werden. Dazu das Museum: "In der Beziehung zum Haustier sitzt der Mensch am längeren Hebel. Wir können sie nach Belieben steuern und beenden. Wie sehr und unter welchen Bedingungen wir für die Haustierhaltung eintreten, wird zum Prüfstein einer ganz persönlichen Moral."