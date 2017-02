Aktivisten der "Identitären Bewegung" haben am frühen Montagmorgen ein Transparent an der Busskulptur auf dem Dresdner Neumarkt angebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bekannte sich die vom Verfassungsschutz beobachtete "Identitäre Bewegung" in sozialen Netzwerken zu der Aktion. Ein strafrechtlicher Verstoß sei nach Prüfung des Sachverhaltes nicht ersichtlich. Die Stadt Dresden hat das Banner entfernen lassen.