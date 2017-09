Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei haben bei Pirna einen Schleuser und seine "Fracht" zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage geschnappt.



Nach Behördenangaben kontrollierten sie am Donnerstag auf der Staatsstraße 173 in Cotta einen aus Tschechien kommenden Kleintransporter. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der aus Moldawien stammende Fahrer erst drei Tage zuvor wegen Einschleusens von Ausländern angezeigt worden war. Daraufhin durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden unter der Rücksitzbank versteckt einen jungen Mann. Auch dieser war kein Unbekannter. Der 20-jährige Moldawier war bereits beim ersten Schmuggelversuch des Fahrers als blinder Passagier an Bord und mit einer Wiedereinreisesperre belegt worden. Auch diesmal musste der junge Mann zurück nach Tschechien. Der Fahrer wurde dagegen festgenommen. Ein Richter sollte noch am Freitag entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Unter der Rücksitzbank des Transporters war durch Umbauten ein Versteck zum Schleusen von Menschen geschaffen worden. Bildrechte: Bundespolizei