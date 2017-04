Interview Was bringen die internationalen Wochen gegen Rassismus in Dresden?

Am Donnerstag sind in Dresden die internationalen Wochen gegen Rassismus zu Ende gegangen. Was bringen diese Wochen?

Wenn man sich die einzelnen Programmpunkte anschaut, sieht man, dass an verschiedenen Stellen sensibilisiert wird dafür, was als Rassismus verstanden werden könnte. Kann ich als jemand, der in Deutschland geboren ist und eine weiße Hautfarbe hat, sagen, was Rassismus ist? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesen Wochen und auch generell nach diesen Wochen, dass diejenigen - People of Colour oder schwarze Deutsche - selbst die Möglichkeit haben, von Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen zu berichten.

Markus Kemper gehört zum Mobilen Beratungsteam des Kulturbüros Sachsen. Bildrechte: Markus Kemper Diese Wochen sind ein weiterer Baustein, im Hinblick auf dieses wichtige und aber noch lange nicht erreichte Anliegen, Rassismus abzubauen. Cooking-Actions und Begegnungsfeste finden immer wieder statt. Trotzdem steigt die Zahl der rechtsmotivierten Angriffe. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Möglichkeiten für Menschen, die etwas aktiv machen wollen für Geflüchtete. Diese Cooking-Actions und Begegnungsfeste sind eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Das braucht eine demokratische Gesellschaft, aber auch die Menschen, die von Rassismus betroffen sind.



Das andere, was Sie ansprechen, würde ich versuchen, ein Stück weit von dem Ersten zu trennen. Bei Gerichtsprozessen von jungen Menschen, die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte verübt haben, sagten die Tatverdächtigen teilweise, dass sie durch Pegida politisiert wurden, und Pegida - das sind jetzt meine Worte - eine Art Katalysator-Effekt hatte. Da müssen wir uns fragen, wie wir damit umgehen. Im Moment haben wir zwar einige Ideen, aber ich glaube, wir brauchen noch Zeit, bis wir die Antwort darauf haben.

Haben die Zivilgesellschaft und die Politik bisher vielleicht auch etwas falsch gemacht?

Falsch gemacht, will ich nicht sagen. Ich will sagen, dass es Fakten gibt. Es ist wichtig zu betonen, dass wir eine Zuwanderungsgesellschaft sind. Des Weiteren glaube ich, dass noch zu wenig die Begegnungsräume für Betroffene von Rassismus geschaffen worden sind, sowohl in den Verwaltungsapparaten als auch in den Betrieben und in den Kultureinrichtungen. Die sind einfach noch zu wenig da.

Waren in den internationalen Wochen gegen Rassismus in Dresden diese Begegnungsräume, in denen Betroffene selbst zu Wort kommen können, vorhanden?

Die sind eindeutig zu wenig da. Das ist das, woran wir alle hier Tätigen arbeiten müssen. Auch gerade die Migranten-Organisationen selbst. Also auch ihnen nicht zu signalisieren: Kommt und macht mit, sondern sie auch tatsächlich aufzunehmen und als ein gleichberechtigten Teil, in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Verbänden zu verstehen. Das heißt, dass ist eine Vision, die ich hier anspreche und ein Ziel. Und das ist noch lange nicht realisiert. Durch ihre Arbeit haben sie einen Einblick in rassistische Tendenzen in der Dresdner Gesellschaft.

Inwiefern haben sich Einstellungen bei Jugendlichen verändert?

Der Sachsenmonitor zeigt, dass junge Erwachsene teilweise überproportional stark Einstellungen zeigen, die eine Abwertung bedeuten. Wir haben das schon vor drei vier Jahren in Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass es schon sehr stark gegen Muslime ging. Und das hält sich auch bis heute. Es sind erschreckende Formen wahrzunehmen an Schulen. Teilweise wird jungen Frauen das Kopftuch heruntergerissen. Die Feindlichkeiten haben noch mal zugenommen. Nicht überall, aber teilweise.

Wieso wird diese Form des Rassismus stärker?

Ich betone noch mal den Befund, dass es eine Verschiebung von Werten gibt. "Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen", was Menschen so einleitend verwenden, dass ist in den letzten Jahren enttabuisiert worden. Ich sage aber, das ist menschenfeindlich und demokratieaushöhlend. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist eine Entwicklung, nicht nur in Sachsen, die wir seit ein paar Jahren sehen. Haben wir alle zu wenig interveniert? Es ist eine Aufgabe von uns allen und für uns alle.