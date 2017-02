Interview mit Manaf Halbouni "Ich finde es schade, dass ich die Arbeit verteidigen muss"

An dem Kunstwerk sind Blumen und eine Notiz angebracht worden. Bildrechte: MDR/Andreas Kalb

Ich muss das Kunstwerk nicht neu bewerten, denn es steht für das was ich meine: Für den Frieden. Und für das Erinnern daran, dass Krieg nur Leid ist. Und zwar in jeglicher Sicht.



Und dass Krieg, bloß weil er fern von uns ist, da ist. Jedenfalls in der Geschichte der Stadt Dresden. Die Stadt lag einst in Trümmern und ist wieder aufgebaut worden. Diese Arbeit soll auch für andere Völker symbolisieren, dass nach der Zerstörung der Wiederaufbau beginnt.