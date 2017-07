Sächsische Bergwacht im Einsatz Jedes Jahr mindestens ein Toter in der Sächsischen Schweiz

Tödliche Unfälle sind in der Sächsischen Schweiz nicht selten. Wie Raphael Meßner vom Sächsischen Bergsteigerbund MDR SACHSEN sagte, passiere dort jedes Jahr mindestens ein tödlicher Unfall. Allein in den letzten vier Jahren kamen in der Sächsischen Schweiz mindestens 15 Menschen beim Klettern oder Wandern in der Sächsischen Schweiz ums Leben.

Mindestens vier ausgebildete Bergretter sind am Wochenende an zwei Standorten im Einsatz. In der Woche gibt es nur einen Bereitschaftsdienst. Bildrechte: dpa

Dass die Anzahl der Unfälle in den letzten Jahren zugenommen hat, ist Meßner zufolge auf die immer weiter steigende Zahl an Wanderern und Kletterern zurückzuführen. Der Klettersport werde immer populärer und so würden sich viele natürlich auch am sächsischen Fels ausprobieren. Eine Aussage, dass generell mehr Unfälle passieren sei daher vage.



Viel problematischer ist laut Meßner, dass sich die Unfälle immer mehr unter der Woche ereignen. Die Rettungswachen jedoch seien nur am Wochenende besetzt. Alarmierung, Anfahrt und Rettung dauern daher wochentags deutlich länger. Ein weiteres Problem dabei: Die ohnehin ehrenamtlichen Retter haben wochentags Bereitschaftsdienst und müssen im Ernstfall ihren Arbeitsplatz verlassen, bekommen aber keinen Verdienstausfall bezahlt wie die Feuerwehr beispielsweise. Schließlich ist die Bergwacht personell ziemlich unterbesetzt. Wie Meßner sagte, werden Interessenten händeringend gesucht.