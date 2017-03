Deutschlandweit haben sich Journalisten in den vergangenen Tagen mit dem in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel solidarisiert. So gab es unter anderem Autokorsos in zehn deutschen Städten. In Leipzig beteiligten sich rund 50 Autos und 30 Radfahrer. Auch in Dresden wollten Journalisten nun ein Zeichen für Pressefreiheit setzen. Die Initiative ergriff die "DDV Mediengruppe" und rief die Dresdner Kollegen zu einer gemeinsamen Aktion auf. Donnerstagmittag trafen sich rund 70 Pressevertreter um zu zeigen, dass ihnen das Schicksal des deutsch-türkischen Journalisten Yücel und weiteren rund 150 inhaftierten Journalisten in der Türkei nicht egal ist.

Rund 70 Journalisten folgten dem Aufruf eines Dresdner Verlagshauses und setzten im Zwinger ein Zeichen für Pressefreiheit. Bildrechte: MDR/Ingo Groß