Zu Besuch im Kinderlabor Dresden Vom Rotkohl zum Regenbogen

Voller Euphorie machen sich die kleinen Chemiker ans Experimentieren. Mit Rotkohl, Reagenzglas und Pipette bewaffnet geht es gleich mit dem ersten Experiment, dem "Rotkohl-Regenbogen", los. Zaghaft zerschneiden Max und Anton den Rotkohl und geben die Stückchen in ein Becherglas mit Wasser. Anschließend kochen sie den Rotkohl, bis eine lila bläuliche Flüssigkeit entsteht. Mit einer Pipette tropfen sie die Flüssigkeit in Reagenzgläser. In diesen Gläsern befinden sich acht verschiedene Substanzen wie Zahnpasta, Vollwaschmittel oder Milch. Die Flüssigkeiten in den Reagenzgläsern färben sich in den unterschiedlichsten Farben. Julia Gruschwitz erklärt: "Im Rotkohlsaft sind Farbstoffe drin, die auf unterschiedliche ph-Werte unterschiedlich reagieren."