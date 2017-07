Erneut ist in Dresden ein Kind beim Baden ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Junge am vergangenen Wochenende gemeinsam mit seiner Familie die Schwimmhalle "Elbamare" in Gorbitz besucht. Dort war er dann leblos in einem Becken gefunden worden. Rettungskräfte belebten den Jungen wieder und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der Sechsjährige am Dienstag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Geprüft wird auch eine Aufsichtspflichtverletzung.