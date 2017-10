Junge Union Sachsen zur Zukunft der CDU Liefern - nicht nach rechts rücken

Der Parteinachwuchs verlangt ein für sächsische Verhältnisse radikales Umdenken in der Finanzpolitik: "Der öffentliche Dienst darf nicht länger Verfügungsmasse der Finanzpolitik sein, sondern muss als strategische Ressource betrachtet werden." Es folgen zwei bislang in der Mutterpartei ungeliebte Forderungen. Erstens, der Investitionsbegriff müsse erweitert und um die gezielte Investition in Personal ergänzt werden. Das hat man in der vergangenen Legislaturperiode eher von der Opposition, vor allem von der damaligen grünen Finanzpolitikerin und Fraktionschefin Antje Hermenau gehört, unter dem Schlagwort nicht nur in Ausgaben in Beton - auch in Köpfe seien gut investiertes Geld - eben Investitionen.



Der Finanzminister allerdings sieht Personalausgaben ausschließlich als konsumtive Ausgaben. Als Investitionen dagegen gelten Ausgaben für Straßen, Bauprojekte und ähnliches. Mit einer hohen Investitionsquote konnte sich eben nur rühmen, wer ersteres möglichst niedrig und letzteres möglichst hoch hielt. Und Sachsen rühmte sich stets für seine hohe Investitionsquote, klagt heute aber über Lehrer- und Polizistenmangel.