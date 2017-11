Was macht die Kamera hinter der Frontscheibe einer Dresdner Straßenbahn? Diese Frage haben Zuschauer gestellt und gleich ein Foto davon geschickt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe erklärten auf Nachfrage, es würden weder Fahrgäste an Haltestellen noch Passanten oder Autofahrer gefilmt. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers erfasst die kleine Kamera per Infrarot mögliche Hindernisse auf den Gleisen. Es handele sich um ein mehrmonatiges Pilotprojekt. Dabei wollen die Verkehrsbetriebe Erfahrungen sammeln, ob die Bahnen in Zukunft mit unterstützenden Systemen ausgestattet werden können.

Die Kamera ist unscheinbar und soll über Infrarot Hindernisse auf Gleisen erfassen. Bremsmanöver werden aber noch nicht automatisch ausgelöst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK