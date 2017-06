Wer war Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924)? Lenin wurde als Wladimir Iljitsch Uljanow in einer kleinen russischen Stadt an der Wolga geboren. Während des Studiums schloss er sich marxistischen Studentenzirkeln an und beteiligte sich an Protesten. 1895 gründete er den "Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse", eine sozialistische Untergrundgruppe. Im Exil in Sibirien verstärken sich seine Ideen von einer Revolution im bäuerlich geprägten Zaren-Reich Russland. Er verbrachte viele Jahre in Westeuropa. 1903 gründete Lenin eine eigene Fraktion in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die Bolschewiki. In der Oktoberrevolution 1917 übernahmen die Bolschewiki schließlich die Macht. Lenin - nun Regierungschef - setzte seine politischen Vorstellungen eines straff proletarisch organisierten Apparates durch.