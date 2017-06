Aber konservativ gewendete Räte wollten die eigene Schande komplett entsorgt wissen, hatten sie doch selbst einmal für dessen Aufstellung gestimmt. Und so gelangten die Kommunisten-Führer Lenin und Thälmann samt dazugehöriger Arbeiterattrappe auf ein kapitalistisches Firmengelände in Bayern. Verschenkt. Aber dort wuchs Gras über die kunstvoll behauenen Granitspolien.

Und Dresden solle mitbieten, so die Idee von ein paar Geschichtsschwärmern. Das bauliche Ensemble "Prager Straße" als Vorzeigemeile des Sozialismus gibt es nicht mehr. Sie wurde architektonisch bis zur Unkenntlichkeit überformt. Die Erinnerung an die Oktoberrevolution vor 100 Jahren weckt böse Erinnerungen an Bürgerkrieg und politisches Unrecht. Was würde es bedeuten, nun die alten Götter Lenin und Thälmann wieder aufzustellen? Das wäre die Farce, von der Marx im 18. Brumaire sprach.