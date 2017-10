Der Jurist aus Dresden gilt als einer der Kandidaten für den vakanten Chefposten der sächsischen AfD. Gegenüber MDR SACHSEN dementierte er jedoch Ambitionen auf den Landesvorsitz. Das sei unrealistisch. Auf dem anspruchsvollen Posten sähe Krah sich "grandios scheitern". Vielmehr stünde für ihn seine große Familie im Vordergrund, deshalb: "Ich will nicht an die Spitze. Ich möchte ein Mitdenker sein." Allerdings überlege er ernsthaft, sich auf einen der Posten im Landesvorstand zu bewerben.

Siegbert Droese ist kommissarischer AfD-Landesvorsitzender mit einem Rumpf-Vorstand von nur noch sechs Mitgliedern. Bildrechte: AfD, Landesverband Sachsen

Als "natürlichen Aspiranten" auf den neuen Landesvorsitz sieht Krah den aktuellen kommissarischen Landeschef Siegbert Droese. Der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Leipzig war Frauke Petrys Stellvertreteter und einer ihrer schärfsten Widersacher. Nach Petrys Partei-Austritt hatte Droese der Ex-Chefin parteischädigendes Verhalten und Vertrauensmissbrauch vorgeworfen. Droese gilt als Vertreter des rechten Flügels. Während des Bundestags-Wahlkampfes war er mit einem dubiosen Autokennzeichen aufgefallen, das in rechten Kreisen mit Hitler in Verbindung gebracht wird. Droese selbst sieht sich dagegen "rechts der Mitte in dem Gebiet, in dem vor 20 Jahren die CDU verortet war", erklärte er MDR Sachsen. Seine Ambitionen für den neuen Landesvorsitz fromulierte er gegenüber dem MDR: "Selbstverständlich steht man zur Verfügung."

Ambitionen auf den Chefposten werden auch dem Dresdner Jörg Urban nachgesagt, einem langjährigen Weggefährten Frauke Petrys. "Konkurrenz belebt das Geschäft", kommentierte Droese die Namen potenzieller Mitbewerber. Jedem müsse klar sein, dass man einen "Arbeitsvorstand" wähle, denn "es muss gearbeitet werden". Der aktuell verbliebene Vorstand handle derzeit vorsichtig bei neuen Beschlüssen. Juristen würden Entscheidungen vorab prüfen.