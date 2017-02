Seit drei Jahren beobachten Polizei und Versicherungen immer wieder ähnliche Fälle. Ralf Britz, Stellvertretender Leiter der Schadenabteilung des Versicherungsdienstleisters Ecclesia, sagte, betroffen seien ausschließlich Kliniken mit einer gesonderten Endoskopie-Abteilungen. In Sachsen habe es in den letzten drei Jahren sieben Diebstähle dieser Art in Krankenhäusern gegeben. In ganz Europa habe man 64 derartige Delikte verzeichnet.