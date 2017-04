In Dresden wird am Wochenende der Kulturpalast nach dreieinhalb Jahren Umbauzeit wiedereröffnet. Am Freitagabend findet der offizielle Festakt statt. Nach Angaben der Dresdner Philharmonie stehen Werke von Schostakowitsch, Bartholdy, Schubert und Beethoven auf dem Programm. Zu hören sind außerdem der Philharmonische Kinderchor und der Philharmonische Chor der Stadt Dresden sowie der MDR Rundfunkchor.

Das Festprogramm soll eine "große Bandbreite klanglicher Situationen" bieten und so die Besucher in die verschiedenen Klangeigenschaften des Raumes eintauchen lassen. Festakt und Eröffnungskonzert werden ab 19 Uhr auch vor dem Kulturpalast auf einer LED-Leinwand übertragen. Begleitet wird das Programm vor dem Haus von einer audiovisuellen Lichtshow. Am Sonnabend und Sonntag gehen die Feierlichkeiten weiter. Dann ist das Eröffnungskonzert noch einmal zu hören. Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Leidensweg der Musiker beendet