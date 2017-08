"Es ist bisher seit 1990 das schwierigste Schuljahr, was wir vorzubereiten haben." - Es sind keine guten Nachrichten, die Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth am Donnerstag zu verkünden hatte. Dem Freistaat stehen demnach schwere Zeiten bevor, erklärte die Ministerium wenige Tage vor Schuljahresbeginn.

Es fehlen "grundständig ausgebildete Lehrer"

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth beklagt, dass zu wenige ausgebildete Lehrer von den Universitäten kommen. Mehr als die Hälfte der neuen Lehrer sind Seiteneinsteiger. Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Kultus Laut Kurth hat Sachsen in diesem Jahr fast 1.400 neue Lehrer eingestellt. Allerdings sei die Quote der Seiteneinsteiger an den Schulen von 48 auf 52 Prozent gestiegen. Viel zu wenig ausgebildete Lehrer hätten sich für die Grundschulen, Oberschulen und Förderschulen beworben. Die Kluft zwischen den Stellenangeboten für ausgebildete Lehrer und den tatsächlichen Bewerberzahlen sei damit weiter auseinandergegangen.

"Wir finden auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend grundständig ausgebildete Lehrer - weder in Qualität, noch mit der Ausbildung für die entsprechende Schulart", umschrieb Kurth die aktuelle Situation. Der Lehrerarbeitsmarkt sei bundesweit "außerordentlich angespannt". In den vergangenen Jahren seien zu wenig Lehramtsstudenten an den Universitäten gewesen. Man sei deshalb weiter auf Seiteneinsteiger angewiesen.

Nicht alle Seiteneinsteiger bleiben

Ein Teil der Lehrer wird erst im Herbst oder gar Winter für den Unterricht zur Verfügung stehen. Bildrechte: IMAGO Anders als im Vorjahr bekommen diese nun eine dreimonatige Einstiegsqualifizierung, bevor sie unterrichten. Mehr als die Hälfte der Seiteneinsteiger steht demnach erst am 1. Dezember für den Unterricht zur Verfügung. Die Übergangszeit würden die Schulen mit Honorarkräften und Überstunden von Teilzeitlehrern überbrücken, so die Ministerin. Dadurch werde es "eng mit der Unterrichtsversorgung in der ersten Phase des Schuljahres". Das Einstellungsverfahren werde außerdem über den Start des Schuljahres hinaus fortgesetzt.



Nach Angaben des Kultusministeriums sind nicht alle der im letzten Jahr eingestellten Seiteneinsteiger bei ihrer neuen Aufgabe geblieben. Sieben Prozent hätten ihren Dienst auf eigenen Wunsch oder auf Empfehlung bereits wieder beendet, sagte Kurth.

"Problemregion" Oberlausitz

Sorgen bereiten der Kultusministerin außerdem die ländlichen Regionen. Es sei sehr schwer, dort Lehrer zu gewinnen. Eine "Problemregion" sei die Oberlausitz. Dort liege die Zahl der Seiteneinsteiger sogar bei 77 Prozent an Oberschulen und 72 Prozent an Grundschulen, so Kurth. Rund 50 Stellen sind in den Landkreisen Bautzen und Görlitz außerdem noch nicht besetzt.

Auch Petra Müller vom Sächsischen Lehrerverband bestätigt, dass der Lehrermangel besonders in den östlichen Randlagen groß ist. Die jungen Leute gingen lieber in den Speckgürtel der Großstädte. Da helfe auch manche finanzielle Zulage nicht. Deshalb versuche man die Personalnot anders zu lindern: So würden Gymnasiallehrer vermehrt an Grundschulen abgeordnet, um dort für einige Stunden zu unterrichten.

Petra Müller sieht das durchaus kritisch, da Gymnasien und Grundschulen andere Unterrichtsmethoden haben. Aber sie weiß auch, dass es ohne solche Abordnungen und die Seiteneinsteiger zur Zeit nicht gehen würde. Die Personaldecke sei eben "äußerst knapp". In der Oberlausitz stellt sich der Lehrermangel als besonders problematisch dar. Bildrechte: dpa

Im neuen Schuljahr werden nach vorläufigen Berechnungen rund 402.000 Schüler öffentliche Schulen in Sachsen besuchen - etwa 5000 mehr als im vergangenen Schuljahr.