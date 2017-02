Mit der Eröffnung einer weiteren Kunstinstallation in Dresden geht die Auseinandersetzung um das Gedenken an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg weiter. Die Fotoausstellung "Lampedusa 361", die am Freitag vor der Semperoper eröffnet wurde, zeigt Bilder von Gräbern ertrunkener Bootsflüchtlinge auf sizilianischen Friedhöfen. Mit 90 Fotomatten soll so auf dem Theaterplatz ein imaginärer Friedhof installiert werden.

"361" steht für namenlose Gräber

Viele der Opfer konnten nicht identifiziert werden und wurden deshalb in anonymen Nummerngräber begraben. Aber es gibt auch Namen und Fotos der Verstorbenen auf Grabsteinen. Wie der des vierjährigen syrischen Jungen Muhammed Alabdullah in Ribera. Seine Eltern suchten ihn, hofften, er habe überlebt und veröffentlichten ein Foto. Der Arzt, der die Autopsie am Leichnam des Kindes vorgenommen hatte, erkannte es.



"Lampedusa 361" will aber auch die große Leistung der italienischen Gesellschaft dokumentieren, den Opfern nach dem Tod ein Stück Würde zurückzugeben.

Das Interesse an der Kunst-Aktion ist meist groß. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Das Kunstprojekt ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt und des Vereins Friends of Dresden Deutschland. Verschiedene Gruppen aus dem Pegida-Spektrum hatten zu Protesten aufgerufen, vereinzelte Störer mit einem Transparent wurden aber des Platzes verwiesen. Mehrere Hundert Bürger zeigten dagegen großes Interesse an der Ausstellung und kamen zur Eröffnung. Viele kamen mit Kerzen in der Hand, um sich die Bilder anzuschauen.

Am Dienstag war es bereits bei der Einweihung eines Kunstwerks aus drei senkrecht nebeneinander aufgestellten Bussen vor der Frauenkirche, die an das Leid der Zivilbevölkerung im syrischen Aleppo erinnern sollen, zu Tumulten gekommen. Die Stadt Dresden verbindet den Jahrestag der Zerstörung am 13. Februar in diesem Jahr mit der künstlerischen Thematisierung von Krieg und Leid in der Gegenwart. Oberbürgermeister Dirk Hilbert war dafür heftig angegriffen worden - bis hin zu Mordaufrufen im Netz.