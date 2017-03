So etwas habe er noch nicht gesehen, sagte Jürgen Leistner, der Leiter des Einbruchskommissariats bei der Polizeidirektion Dresden. Was die Beamten da in einer Halle auf der Meschwitzstraße im Norden der Stadt entdeckt haben, ist nach Angaben des 50 Jahre alten Kriminalhauptkommissars das bisher größte Lager mit Diebesgut im Großraum Dresden. Die Polizisten brauchten ganze zwei Tage, um die mehr als 1.000 Gegenstände aus dem Lager zu sichern und abzutransportieren.

Die Beute stammt vor allem aus Einbrüchen in Firmen und Läden seit dem Jahr 2013. In einem Fall war auch ein Einfamilienhaus betroffen. "Einen Teil des Diebesgutes konnten die Ermittler in mühevoller Kleinarbeit bereits etwa 30 konkreten Straftaten zuordnen", erklärte Leistner. So stammten Bekleidungsstücke im Wert von 50.000 Euro aus einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Dresdner Neustadt im Oktober 2015. Etwa 20 Pistolen und Gewehre sind die Beute eines Einbruchs in ein Geschäft in der Dresdner Altstadt im September 2015.