Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hat neue Kontrollen bei Winzern angekündigt. Der Referatsleiter Kontrolldienst Agrarwirtschaft, Jörg Müller von Berneck, sagte: "In den kommenden Wochen soll bei 21 Weinbauern und Weinbaubetrieben der Pflanzenschutz überprüft werden." In der Hälfte der Fälle handele es sich um Nachkontrollen von bereits 2016 geprüften Weinbauern. Als Folge des Weinskandals hatte das Landesamt voriges Jahr mehr als 50 Winzer und Traubenerzeuger kontrolliert. Zuvor lag die jährliche Zahl derartiger Kontrollen bei weniger als zehn.

Ein Herbizid gegen Unkräuter aus DDR-Produktion hatten die Kontrolleure ebenfalls gefunden. Bildrechte: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen

Bei den zumeist angekündigten Betriebsüberpürfungen seien damals mehrere Unregelmäßigkeiten und Verstöße festgestellt worden. Ein Hauptproblem ist nach Müller von Bernecks Angaben das Umfüllen von Pflanzenschutzmitteln. Das ist verboten. Die Spritzmittel müssen sicher in abgeschlossenen und gekennzeichneten Lagern sowie zwingend in Originalverpackung aufbewahrt werden. Laut Pflanzenschutzgesetz ist die Originalverpackung mit Daten zur Anwendung, Dosierung und zum Verfallsdatum untrennbarer Bestandteil der Zulassung. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dürfen Pflanzenschutzmittel beispielsweise auch nicht von Genossenschaften für deren Mitglieder in kleinere Packungen umgefüllt werden. Dazu wäre eine komplette Neuzulassung nötig – inklusive Verpackung und neuer Etiketten.



Die Fachleute des sächsischen LfULG haben in Einzelfällen nicht deklarierte Mittel in Cola-Flaschen und Margarine-Döschen gefunden. Auch eine Flasche Bi-58 für Kleingärtner aus DDR-Produktion stand bei den Spritzmitteln. So etwas sei bei Lebensmittelunternehmen, zu denen Winzer und Traubenerzeuger zweifelsohne gehören, nicht zu tolerieren, betonte Müller von Berneck. Erwischt wurden demnach nicht nur unerfahrene Hobbywinzer, sondern auch gewerbliche Traubenerzeuger. Alle hätten sich aber einsichtig und kooperativ gezeigt, betonte die Behörde. Deshalb seien auch keine Strafen verhängt worden.