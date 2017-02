Mit einer Razzia sind Polizei und Landeskriminalamt in Dresden gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Wie ein Sprecher mitteilte, durchsuchten die Beamten am frühen Donnerstagmorgen insgesamt elf Wohnungen und Geschäftsräume in der Stadt. Hintergrund seien Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.