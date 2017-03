Mit einem Landesparteitag starten die sächsischen Grünen am Wochenende in den Bundestagswahlkampf. Am Freitagabend wird die Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ihre sächsischen Parteifreunde im Hygiene-Museum in Dresden auf die kommenden Monate bis zur Wahl am 24. September einstimmen.

Auf der Tagesordnung der rund 120 Delegierten stehen zunächst Nachwahlen im Vorstand und Parteirat. Am Sonnabend sollen dann die zwölf Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl gewählt werden. Außerdem liegen den Abgeordneten Anträge zur Integration in Sachsen sowie zum Erhalt der Arbeitsplätze beim Schienenfahrzeugbauer Bombardier vor.

Wahlergebnis steigern

Grünen-Landeschef Jürgen Kasek Bildrechte: dpa Um den ersten Listenplatz für die Bundestagswahl bewirbt sich die Leipzigerin Monika Lazar. Der Dresdner Stephan Kühn kandidiert für Platz zwei. Beide vertreten die sächsischen Grünen bereits seit mehreren Jahren in Berlin. Für Platz drei tritt die Chemnitzer Psychologiestudentin Meike Roden an. Landeschef Jürgen Kasek erklärte im Vorfeld, Ziel seien drei Grüne aus Sachsen im Bundestag. Um die Mandate zu erhalten, müssten die Grünen ihr Ergebnis in Sachsen von zuletzt 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl 2013 deutlich steigern. Kasek hält die nötigen 7,4 Prozent "für machbar".

Bombardier per Eilantrag auf Tagesordnung

Parallel zu der am Sonnabend geplanten Demonstration bei Bombardie in Görlitz, wird sich der Landesparteitag mit der Situation bei dem Waggonbauer beschäftigen. Per Eilantrag hoben insgesamt sieben Delegierte aus Bautzen und Görlitz die geplanten Umstrukturierungen auf die Tagesordnung. Man Solidarisiere sich mit den Streikenden, so die Delegierten. In ihrem Antrag forden sie den Erhalt der Arbeitsplätze in den beiden sächsischen Bombardier-Werken in der Oberlausitz.

Es gehe darum, die Wertschöpfung im Land zu halten. Dazu gehörten nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern vor allem die Produktion an den Standorten, heißt es in dem Antrag. Die Grünen wollen die Lausitz zur Energiewende-Region umbauen. Dazu gehöre auch die Verkehrswende und der Bau von Schienenfahrzeugen in der Oberlausitz. Mit einer klugen Unternehmensstrategie könne der Abbau der Stellen abgewendet werden.