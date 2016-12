Die Fraktion der Linken im Sächsischen Landtag darf nicht mehr behaupten, dass die AfD gegen Volksentscheide ist. Das Landgericht Dresden gab damit nach Informationen von MDR SACHSEN einer Klage der AfD-Fraktion statt. Dem Gericht zufolge hatte die Linke in einem Flyer unwahre und unvollständige Informationen verbreitet, wonach die AfD im Gegensatz zu den Linken gegen mehr Volksentscheide sei. Damit sei die AfD in ihren Rechten verletzt worden, hieß es in der Urteilsbegründung.