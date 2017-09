Hochwasser, Orkanböen und Hagel haben in den vergangenen Jahren Millionenschäden in Sachsen verursacht. Klimaforscher schätzen, dass sich extreme Wetterereignisse in Zukunft weiter häufen werden. Betroffene haben oft jahrelang mit den Folgen zu kämpfen, weil sie ihr Haus oder gar ihre ganze Existenzgrundlage verloren haben. Entsprechend wichtig ist die Vorsorge. Doch nach Informationen der Verbraucherzentrale Sachsen ist derzeit nicht einmal die Hälfte der Hauseigentümer gegen Unwetterschäden versichert.

Kurz nach Beginn war die Plenarsitzung am Mittwoch zunächst unterbrochen worden. Landtagspräsident Matthias Rößler berief das Präsidium zu einer Sondersitzung ein, um die Redezeiten für die neuen Einzelabgeordneten festzulegen. Frauke Petry, Uwe Wurlitzer und Kirsten Muster waren am Dienstag aus der AfD-Landtagsfraktion ausgetreten. Sie erhielten jeder zwei Minuten Redezeit in der aktuellen Debatte, zu einzelnen Tagesordnungspunkten dürfen sie sich jeweils fünf Minuten äußern. Die Sitzordnung im Landtag wurde noch nicht geändert. So schnell war ein Umbau nicht möglich. Eine räumliche Trennung zwischen Petry und der AfD-Fraktion soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.