Der Themenraum "Leben und Sterben" ist einer von sieben Räumen der Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Die interdisziplinär ausgerichtete Dauerausstellung wurde in den Jahren 2004 und 2005 eröffnet und gilt als Herz des renommierten Museums. Nach einer umfangreichen Neukonzeption eröffneten die Kuratoren im Jahr 2014 den neuen Bereich "Essen und Trinken". Jetzt betten die Wissenschaftler des Museums das Leben und Sterben in die aktuelle Entwicklung. "Zum Menschsein gehört die Geburt, wir können krank werden, wir altern und am Ende steht der Tod", sagt Professor Klaus Vogel, Direktor des Hygienemuseums. "Das ist nicht zu ändern." Geändert hätten sich jedoch die Perspektiven und die medizinischen Möglichkeiten. Deswegen sei Leben und Sterben und auch der Umgang mit Krankheiten heute immer eng mit ethischen Diskussionen verknüpft.

Das wird spätestens klar, als Projektmitarbeiter Christian Hunziker erklärt, wie Forscher derzeit künstliche Organe züchten wollen. Die Idee klingt bestechend einfach: Einem 3-D-gedrucktes Organ-Gerüst sollen echte menschliche Zellen fest umwachsen – fertig ist das Organ. Hunziker präsentiert künstliche Ohren, ein künstliches Minihirn und das Gewebegerüst eines Herzens. Zwar ist die Forschung noch in der Experimentierphase. Dass dieser Ansatz jedoch vielversprechend ist, zeigen nicht zuletzt Dresdner Mediziner. Zur Behandlung von Diabetes hat Professor Stefan Bornstein vom Uniklinikum Dresden bereits vor zwei Jahren eine Dose – den Bioreaktor – vorgestellt, in der Inselzellen zur Produktion von Insulin transplantiert werden können. Es ist also nicht verwunderlich, dass er zum wissenschaftlichen Beraterstab der neuen Ausstellung gehört, ebenso wie viele andere Experten aus Dresden, Leipzig, Chemnitz, Göttingen und auch Thüringen.

Bildrechte: Oliver Killing/ Hygienemuseum Dresden

Am Ende des Themenraumes geht es auch auf das Ende des Lebens zu. Das ist jedoch überhaupt nicht deprimierend. Vielleicht, weil die Konzeption so erfrischend daherkommt, so modern, so offen und restneugierig. Es gibt bis zum Schluss so viel zu entdecken. "Das Älterwerden ist heute nicht mehr als Defizit, sondern als neue Phase des Lebens zu begreifen", erklärt Kuratorin Staupe. Die Menschen würden älter, blieben länger gesund und haben auf einmal noch viele Jahre zum Gestalten. Und selbst wenn der Moment des Abschieds naht, schreibt das Leben Geschichten. Geschichten von Menschen, die sich Träume verwirklichen oder bis zuletzt an Gewohnheiten festhalten. Eine Vitrine zeigt Gegenstände, die Menschen bis zum Tod begleitet haben. Unter anderem einen roten Lippenstift. Eine alte Dame nahm ihn mit bis ins Hospiz. Jeden Tag kam eine Schwester zu ihr, um ihre Lippen rot zu schminken. Denn auch beim Abschied will man schließlich gut aussehen.