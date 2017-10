Zum Jahrestag der Friedlichen Revolution 1989 hat die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann dazu aufgerufen, mutig gegen Menschenverachtung und Hetze einzutreten. "Wir können dem gärenden Hass etwas entgegensetzen", sagte Käßmann in der Leipziger Nikolaikirche. Dort hatten sich hunderte Menschen in Gedenken an die Montagsdemonstrationen vor 28 Jahren versammelt. Leipzig erinnert jedes Jahr am 9. Oktober an diese Versammlung mit rund 70.000 Teilnehmern, die als Beginn der friedlichen Revolution gilt.