Dresden verbannt Autos für einen Tag von der Wilsdruffer Straße. Am Sonnabend wird die Fahrbahn am Altmarkt für Autos komplett gesperrt. Das teilte die Stadt Dresden mit. "Jede Fahrt mit dem Auto belastet die Umwelt", sagte Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. "Je mehr Menschen klima- und umweltfreundlich unterwegs sind, desto höher ist auch die Lebensqualität in Dresden. Weniger Treibhausgase werden ausgestoßen, die Belastung durch Lärm und Schadstoffe sinkt." Der Bürgermeister für Stadtentwicklung und Verkehr, Raoul Schmidt-Lamontain, erklärte: "Fußgänger, Radfahrer und Bahnfahrer haben an diesem Tag Vorrang." Die Wilsdruffer Straße wird von 8 bis 19 Uhr durchgängig nicht befahrbar sein. Die Zufahrten zur Tiefgarage unter dem Altmarkt und zum Kulturpalast bleiben gewährleistet.

Auftakt der Europäischen Mobilitätswoche

Der autofreie Sonnabend ist in Dresden der Auftakt der Europäischen Mobilitätswoche. Diese möchte für nachhaltige und innovative Mobilität sensibilisieren und gilt weltweit als größte Kampagne für umweltfreundliches Fahren. Welche Alternativen es zum Autoverkehr gibt, erfahren Dresdner und Gäste bei verschiedenen Veranstaltungen zwischen Altmarkt und Kulturpalast. Elektrisch durch die Stadt: Darüber informieren unter anderem die Dresdner Verkehrsbetriebe. Bildrechte: DVB AG

Liegestühle auf der Fahrbahn

Zum Entspannen und Verweilen liegt auf der Fahrbahn der Wilsdruffer Straße ein Rasenteppich mit Liegestühlen bereit. "Diese Aktion soll zeigen, dass der Straßenraum auch zur Erholung genutzt werden kann", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Gleichzeitig können Gäste ihr Wissen bei einer Klimaschutzrallye testen und Preise gewinnen. Ein Elektrobus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) lädt an der Schloßstraße zu einer 15-minütigen Rundfahrt durch die Innenstadt. Probefahrten mit Lastenfahrrädern bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Dresden. Er informiert außerdem über das Projekt "Frieda & Friedrich - Freie Lastenräder für Dresden". Wie viel Gepäck allein mit einem Fahrrad transportiert werden kann, zeigt eine Lastenrad-Transport-Show um 14:30 Uhr.

Verkauf gebrauchter Räder

Wer bei so wenigen Autos und so viel Entspannung inspiriert ist, kann sofort ein Fahrrad zum kleinen Preis erwerben. Auf der Westseite des Altmarktes repariert die Lebenshilfe Dresden in einer Outdoor-Fahrradwerkstatt Räder und bietet aufgepeppte, gebrauchte Drahtesel zum Verkauf an. Ein Steckenpferd-Rennen startet von 15 bis 17 Uhr. Die drei schönsten Steckenpferde werden prämiert. Zwei statt vier Räder: Der ADFC macht Werbung fürs Fahrradfahren. Bildrechte: dpa

Bürgermeister beantwortet Fragen

Lässt sich wirklich auf Autos verzichten? Ist das überhaupt nötig? Ist der nachhaltigste und ökologischste Weg, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, vielleicht auch eine Kombination verschiedener Transportmittel? Wie gefährlich sind die schlechten Luftwerte von Dresden? Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain stellt sich den Fragen von Bürgern und Bürgerinnen von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen klärt über ökologische Aspekte auf. Das Thema "Brauchen wir alternative Verkehrsmittel und sind diese zu finanzieren?" diskutieren DVB-Finanz- und Technikchef Andreas Hemmersbach, Richard Emmermacher vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie Michael Tanzer, Geschäftsführer der Leitner Seilbahn Berlin GmbH um 13 Uhr auf der Herbstbühne.

Autos teilen als Öko-Vision

DVB-Technikchef Hemmersbach steht zudem von 11:15 Uhr bis 19 Uhr persönlich für Fragen und Antworten zur Verfügung. Gleichzeitig berät der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit seinem Infomobil zur mobilen Fahrplanauskunft und stellt das Zukunftsprojekt "PlusBus" vor. Wer dennoch manchmal auf ein Dorf muss, dort die Familie besucht oder an schwer erreichbare Plätze fernab des öffentlichen Verkehrs reisen muss, hat noch die Möglichkeit, sich mit anderen Personen ein Auto zu teilen. Das Leipziger Carsharing-Unternehmen "Teil-Auto" bietet Möglichkeiten für Pendler und auch Gelegenheitsfahrer. Konzept und Modelle stellt es an einem eigenen Stand vor. Bildrechte: dpa

Montag ist Rollator-Tag

Rollatoren-Nutzer können am Montag zum DVB-Rollator-Tag den sicheren Umgang mit ihren Fahrzeugen üben. Auf einem Rollator-Parcours an der Wallstraße/Gleisschleife Webergasse testen Experten mit ihnen das Kurvenfahren, das sichere Sitzen und Aufstehen mit dem Rollator, das Gehen auf unebenem Untergrund sowie das Überwinden von Hindernissen wie Bordsteinen oder Stufen. Geübt wird das Ein- und Aussteigen auch direkt in einem DVB-Bus. Wer möchte, kann den Rollator-Führerschein erwerben. "Wir wollen unseren Kunden, die mit Rollatoren unterwegs sind, die Angst vor einer Fahrt in Bus und Bahn nehmen", hieß es. Bildrechte: dpa

Ohne Flugzeug nach Asien

Dass man auch ohne Flugzeug in die Ferne reisen kann, zeigt Ferry Quast in seinem Reisevortrag "Wann fährt der nächste Zug nach Asien" am Montag um 18 Uhr im Lichthof des Verkehrsmuseums Dresden. Am Dienstag um 18 Uhr diskutiert Umweltbürgermeisterin Jähnigen mit DVB-Technikchef Hemmersbach sowie Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe und Gerd Lottsiepen vom Bundesverband des Verkehrsclubs Deutschland zum Thema "Dicke Luft in Dresden! Drohen Fahrverbote auch in Dresden?" ebenfalls im Lichthof. Die ADFC-Radnacht beginnt am nächsten Freitag um 18 Uhr auf dem Postplatz. Sie ist der Abschluss des dreiwöchigen Dresdner Stadtradelns.

Quelle: MDR/kt