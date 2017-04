Die Linkspartei in Sachsen hat am Sonnabend in Glauchau den offiziellen Startschuss für ihren Bundestagswahlkampf gegeben. Am Vormittag eröffneten Bundesvorsitzende Katja Kipping und Landesvorsitzender Rico Gebhardt den sächsischen Parteitag.

Katja Kipping geht auch als Spitzenkandidatin ins Rennen. Die Dresdnerin war schon im Februar für Platz eins der ansonsten offenen Liste nominiert worden. Sie sagte bei der Eröffnung: "Wir sind proeuropäisch. Gerade deshalb werden wir uns mit dieser EU nicht zufrieden geben." Auch Landesvorsitzender Rico Gebhardt thematisierte die EU in seiner Rede: "Wir stellen dieser EU ein Europa der Regionen entgegen. Wir brauchen die Vision einer Republik", schlug er vor.

Im Verlauf des Sonnabends sollen die Inhalte des Wahlprogramms diskutiert und beschlossen werden. Zum entsprechenden Leitantrag des Landesvorstands gibt es mehrere Änderungsanträge. Am Nachmittag stimmen die Delegierten dann über die Landesliste ab. Als Gastrednerin wird die Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, auf.

Partei will alle Mandate behalten

Katja Kipping muss sich um ihr Mandat keine großen Sorgen machen. Sie ist auf Listenplatz eins gesetzt. Bildrechte: IMAGO Neben Katja Kipping kandidieren auch die anderen sieben schon im Bundestag sitzenden sächsischen Linken erneut. Daneben gibt es mindestens zehn weitere Bewerber. Ziel der Linken bei der Wahl im September ist es, erneut zweitstärkste Kraft in Sachsen zu werden und ihre acht Bundestagsmandate zu verteidigen. Als Ziel hat sich die sächsische Linke gesetzt, zweitstärkste Kraft im Freistaat zu bleiben und auch künftig mit acht Abgeordneten im Bundestag vertreten zu sein.

Den hohen Anteil an der 64-köpfigen Fraktion hat sie ihrem Abschneiden bei der Wahl 2013 zu verdanken, als im Freistaat 20 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Linken setzten. Bundesweit waren es 8,6 Prozent. Angesichts der aktuellen Prognosen wird es schwer, die acht Sitze zu halten, werden doch künftig mit AfD und FDP möglicherweise sechs statt vier Parteien im Bundestag vertreten sein.

Stimmen auf dem Land einfangen

Im Wahlkampf will die Linke in Sachsen auf eine konsequente Zweitstimmen-Kampagne setzen. Das verwundert nicht, konnte sie doch in den vorangegangenen Bundestagswahlen kein Direktmandat holen. Und die Linke will vor allem im ländlichen Raum Wähler gewinnen. So soll es neben Wahlkampfauftritten mindestens eine flächendeckende Verteilaktion von Parteimaterial geben. In den großen Städten, vor allem in Leipzig, hat Sachsens Linke traditionell ein größeres Wählerpotenzial.

Ostdeutsche Inhalte wichtiger als Farbenspiele

Rico Gebhardt setzt im Wahlkampf auf die ostdeutsche Karte. Bildrechte: dpa Inhaltlich konzentriert sich die Linke in Sachsen auf die soziale Gerechtigkeit und will sich laut Landeschef Rico Gebhardt als Partei der ostdeutschen Interessen positionieren. Ihr Ziel: Das Ende der immer noch herrschenden Unterschiede zwischen Ost und West, sei es beim Einkommen oder dem Anteil an Führungskräften. Durch den Ausbau des Sozialstaates sollen Lebensrisiken wie Armut, unzureichende Gesundheitsversorgung oder mangelhafte Hilfe bei Katastrophenfällen minimiert werden. Die Forderung der sächsischen Linken im Leitantrag: "Es muss möglich sein, dass Menschen ohne Existenzangst leben und Entscheidungen treffen können. Denn nur mit sozialer Sicherheit verwirklicht sich das Leben in individueller Freiheit." Eine Koalitionsaussage enthält das Wahlprogramm des sächsischen Linken nicht.