Nach dem Badetod eines vierjährigen Mädchens in Dresden ermittelt die Kriminalpolizei gegen die 39 Jahre alte Mutter. Ihr werden Verletzung der Fürsorgepflicht sowie fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Das verunglückte Kind befinde sich derzeit noch in einem Krankenhaus, gelte aber als klinisch tot. Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens.

Das Schwimmbecken am Stauseebad Cossebaude Bildrechte: Dresdner Bäder GmbH

Die Tragödie hatte sich am Donnerstagnachmittag am Cossebauder Stauseebad abgespielt, in dem sich auch ein Schwimmbad befindet. Laut Polizei war das Mädchen mit seiner Mutter und drei weiteren Kindern dort gewesen und für einige Minuten am Schwimmbecken unbeobachtet geblieben. Badegäste entdeckten das leblose Kind später im Wasser in etwa 1,35 Meter Tiefe. Die Vierjährige sei umgehend medizinisch versorgt worden, hieß es. Die Mutter befinde sich seither in ärztlicher Behandlung.