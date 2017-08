Am Dienstagabend ist ein 61-Jähriger leblos im Imbiss "Am Dreikaiserhof" im Dresdner Stadtteil Löbtau aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatten Gäste den aus Ungarn stammenden Mann in der Toilette des Gebäudes entdeckt. Der alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Aufgrund der Verletzungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Noch in der Nacht wurde ein 35 Jahre alter Dresdner unter dem Verdacht des Totschlags in seiner Wohnung in der Nähe des Fundortes der Leiche festgenommen. Er soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Motiv und Hintergründe werden noch untersucht. Die Leiche werde obduziert, sagte ein Polizeisprecher.