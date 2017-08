Ein Mann hat in Heidenau bei Dresden seine Lebensgefährtin und deren Kind bedroht. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, drohte der 26-Jährige am Sonntag damit, sich aus dem Fenster einer Dachgeschosswohung zu stürzen.

Mehrfach musste die Polizei am Sonntag zu der Wohnung ausrücken. Bildrechte: MDR/Marko Förster

Ein Bild im Internet zeigt den Mann beim Klettern aus dem Dachfenster. Das Kind trägt er vor seiner Brust in einer Trage. Ein Fuß steht auf dem Fenstersims, der andere bereits in der Dachrinne. Durch das Fenster greifen Hände nach dem Kind in der Trage, versuchen den Mann zurück in die Wohnung zu ziehen. Nach Angaben der Polizei brachen die Beamten daraufhin die Wohnungstür ein und überwältigten den Mann. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass sie an dem Tag mehrfach zu der Wohnung ausrücken musste. Die Frau und das Kind blieben äußerlich unverletzt, wurden aber medizinisch betreut. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei prüft, ob es sich um einen versuchten Tötungsdelikt handelt.