Marinella Senatore steht staunend vor dem Militärhistorischen Museum mit seinem "Stachel". Sie kann nicht glauben, was sie sieht. Sie weiß viel über das touristische Dresden: Frauenkirche, Semperoper, Alte Meister. Doch mit diesem Museum von Daniel Libeskind hat sie nicht gerechnet. Noch weniger mit der Wirkung des spektakulären Keils. Sie hört hier oben auf der Plattform im vierten Stock von der Bombardierung der Stadt, in der sie für sechs Monate leben und arbeiten wird. Sie wusste davon, doch es waren nur Fakten.

Der Keil weist mit seiner Spitze zur Elbe hin, auf das am jenseitigen Flussufer gelegene Stadion in Ostragehege. Über dem hatte in der Nacht des 13. Februar 1945 ein Masterbomber der Royal Air Force den Scheitelpunkt jenes Areals markiert, der zur Zerstörung vorgesehen war. Zigtausende Menschen fanden in dieser Nacht den Tod. Davon erfährt Marinella Senatore und ist tief berührt: "Es greift emotional an. Nur so kann man die Menschen erreichen. Mit aufbereitetem Wissen und mit Emotionen."