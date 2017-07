Bei einer Massenschlägerei sind am Samstagabend in der Dresdner Neustadt mindestens zwei junge Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stammten die etwa 70 Beteiligten "augenscheinlich mehrheitlich aus dem nordafrikanischen/arabischen Raum". Viele Anwohner hätten gegen 20:20 Uhr den Notruf gewählt und der Polizei auch Videoaufnahmen vom Geschehen am Alaunplatz zur Verfügung gestellt. Auch ein Messer und zumindest eine abgeschlagene Bierflasche seien als Waffen eingesetzt worden.