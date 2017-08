Montagabend, 23:00 Uhr - bei der Polizeidirektion Dresden geht ein Notruf ein. Passanten berichteen, dass etwa 30 Personen am Koreanischen Platz im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt eingetroffen sind. Kurz darauf gibt es eine Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe. Es wird geschubst und geschlagen, Flaschen fliegen durch die Luft. So schnell wie es anfängt, ist es auch wieder vorbei. Polizeisprecherin Jana Ulbricht:

Als Einsatzkräfte dann wenige Minuten später am Einsatzort erschienen, hatten sich die Personen bereits wieder zerstreut. Wir konnten an dem Platz weder Beteiligte noch Verletzte feststellen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen haben wir im Umfeld ungefähr 27 Personen festgestellt und ihre Personalien aufgenommen.

Mit Hilfe von Hinweisen konnte noch in der gleichen Nacht ein 27-jähriger Syrer gefasst werden. Er soll bei der Schlägerei am Koreanischen Platz einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Am Mittwoch wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Unklar bleibt, warum es in so kurzer Folge zu den Massenschlägereien gekommen ist. Denn erst zwei Tage zuvor gab es in der Dresdner Neustadt eine ähnliche Auseinandersetzung. Diese Frage stehe im Fokus der Ermittlungen, so Jana Ulbricht. Klare Erkenntnisse gebe es aber bisher nicht. Das liege auch daran, dass die Zeugenaussagen zum Teil stark variierten. So war bei der Massenschlägerei am Alaunplatz aus unterschiedlichen Quellen von 30 bis 70 Beteiligten die Rede. Wie viele dann tatsächlich zugeschlagen oder gestochen haben, lässt sich kaum noch feststellen. Klar scheint aber, dass die beiden Vorfälle miteinander zusammenhängen: