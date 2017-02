Vor dem Winter-Powwow in Radebeul Tipi, Tanz und Trapper

Eva-Maria interessierte sich mehr für die Bräuche und Traditionen der Indianer. Schon früh organisierte sie Treffen und indianische Tanzwettbewerbe. Ihr Wissen hat sie sich selbst angeeignet. Sie nähte Regalia, die Kleider der Indianer, und stellte Perlenschmuck her. Heute kleidet sich das Paar eher schlicht. Auf die Frage, wo denn die mit Federn geschmückten Trachten seien, antworten beide, das sei doch nur die Festkleidung. Sie werden sie an diesem Wochenende, beim 28. Winter-Powwow, tragen, das zum ersten Mal in Radebeul stattfindet. Zum Winter-Powwow treffen sich Indianerfreunde aus ganz Europa, um gemeinsam zu tanzen. So gibt es Tänze mit Decken, den Eastern Blanket Dance, der den Kreislauf im Leben einer Frau symbolisiert, Balztänze der Männer oder den Grastanz.

Heute haben die beiden drei Mitarbeiter. Und sie stellen nicht mehr nur Tipis, sondern auch andere historische Zelte her. Ihre Zelte duften schon in etlichen Kinofilmen mitwirken, zum Beispiel im aktuellen Streifen "Der junge Marx" oder der "Bully Parade", die im Sommer in die Kinos kommt. Momentan arbeitet Hartmut Halang an drei Tipis für ein Museum in Koblenz für eine Indianer-Ausstellung. Die Bemalung, wie Kreise oder Büffelhufe, übernimmt er selbst. Dabei kann er abschalten. Aber nichts kommt an das gemütliche Sitzen im Tipi heran, im Feuerschein, eingemummelt in dicke Decken und bei tiefsinnigen Gesprächen.