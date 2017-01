Das Wander- und Kletterparadies Sächsische Schweiz sieht sich mit einer gestiegenen Zahl an Militärflügen konfrontiert. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, hat sich die Zahl solcher Flüge im vergangenen Jahr weiter erhöht.



In den drei Sektoren des sogenannten Flugbeschränkungsgebiet über der Sächsischen Schweiz hat es demnach 2014 durchschnittlich 43,5 Flüge pro Monat gegeben. Im Jahr 2015 lag der Schnitt bei 54,7 Flügen pro Monat. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 wurden den Angaben zufolge 591 Flüge in dem Gebiet registriert.