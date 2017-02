Es ist der erste und einzige 24-Stunden-Skilanglauf in Deutschland. "in Tschechien soll es noch einen geben", sagt Mitorganisator Frank Meutzner vom Skiklub Miriquidi. "Ansonsten ist es sogar der einzige in Europa". Start ist am Sonnabend um 10 Uhr an der alten Grenzzollanlage in Zinnwald.