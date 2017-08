Bei der Parkeisenbahn in Dresden dürfen Schüler ab der 4./5. Klasse mitmachen. Bildrechte: IMAGO

Das Mädchen hatte seinen Eltern davon berichtet, die den Vorfall an die sogenannte Steuergruppe der Parkeisenbahn meldeten. Auf deren Vorschlag hin sei der mutmaßliche Täter sofort vom Dienst suspendiert worden, sagte Kretzschmar MDR SACHSEN und sprach dabei von einem Exempel. Es solle zeigen, dass so ein Verhalten bei der Dresdner Parkeisenbahn nicht geduldet werde. Ob der Fall angezeigt wird, ist noch unklar. Nach Aussage von Kretzschmar müssten das betroffene Mädchen selbst oder ihre Eltern dies tun. Den Angaben ist der mutmaßliche Täter selbst noch ein Jugendlicher und nicht bei der Parkeisenbahn angestellt, sondern ehrenamtlich tätig.



Die Betreiber der Dresdner Parkeisenbahn sehen in dem Fall auch eine Bestätigung dafür, dass das neue Beschwerdemanagement funktioniere. Die Steuergruppe arbeite sehr transparent und werde auch möglich weitere Fälle sofort publik machen, betonte Pressesprecher Kretzschmar. So seien alle Eltern von Parkeisenbahnern umgehend per Mail informiert worden.