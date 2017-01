Die spielerische Vision steht am Anfang. Die "Spieler" und Technikinteressierten unterstützen immer Innovationen, die gerade am Anfang teuer sind. Das sehen wir gut bei den Elektroautos. Über die Spielerei kommen wir jedoch später dann zur wirklichen Relevanz.

Nehmen wir die Altenpflege mit all den Möglichkeiten, die sich durch moderne Technologien entwickeln. Pflegebedürftige müssen schon jetzt teilweise in Notsituationen nicht mal mehr einen Knopf drücken. Neue technische Hilfesysteme lesen über Sensoren die ganze Vielfalt der Gesundheitsdaten aus, erkennen Notsituationen, lösen Alarm aus und holen Hilfe.

Medizin und Pflege sind ein großes Thema. Schon heute könnten per Telemedizin zur Diagnose Spezialisten aus Dresden zugeschaltet werden, wenn es beispielsweise in Bautzen einen Notfall gibt. In Zukunft wird es sogar sehr wahrscheinlich möglich sein, aus der Ferne zu operieren. Der Arzt in Dresden bedient mit einer speziellen Brille und Handschuhen einen Roboter am OP-Tisch in Bautzen. Und hier kommen wir wieder zur Echtzeitkommunikation, sie ist hier enorm wichtig. Bei den Operationen ist es entscheidend, wie präzise gearbeitet wird – hier sind Verzögerungen undenkbar.