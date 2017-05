Dicht an dicht knien die Gläubigen beim Freitagsgebet in der Al-Mustafa Moschee in Dresden. Selbst draußen vor dem Zaun des Marwa El-Sherbiny Kultur- und Bildungszentrum stehen betende Männer. Gegründet wurde die Moschee 2009, damals kamen nicht mehr als 60 Männer zum Gebet. Inzwischen sind es jeden Freitag an die 800, an Feiertagen sogar 1.000. Die meist arabisch sprechenden Gläubigen kommen nicht nur aus Dresden, auch aus den umliegenden Dörfern und kleineren Städten.

Die Pläne für ein neues, großes Moschee-Gebäude auf dem Gelände in der Nähe des Großen Gartens würden auf dem Papier schon existieren, berichtet Sprecher Muhammed Wellenreuther. "Wir haben das Geld aber noch nicht ganz zusammen."

Verfassungsschützer in Sorge

In Sachsen wurde bislang keine einzige Moschee gebaut, auch wenn es vielerlei Pläne dazu bereits in Leipzig, Chemnitz oder Dresden gegeben hat. Bis jetzt versammeln sich Sachsens Muslime in umgebauten Wohn- und Geschäftshäusern. Vor einem Jahr waren 13 dieser provisorischen Moscheen gemeldet. Inzwischen sind es 22. Eine besondere Rolle spielt die gemeinnützige Gesellschaft "Sächsische Begegnungsstätte". Sie gründete die Moscheen in Görlitz, Riesa, Meißen, Zittau und Pirna. Die Gesellschaft eng mit dem Marwa El-Sherbiny Kultur- und Bildungszentrum verbunden. Der Vorsitzende des einen Vereins, Saad Elgazar, ist auch der Vorsitzende des anderen. Genau das beobachten Verfassungsschützer mit Sorge. Der Imam predigt: Friedlicher Freitag in Dresden. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann