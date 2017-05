Der wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin verdächtigte Pakistaner ist zurück in Dresden. Der 29-Jährige war in Österreich festgenommen worden. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Lorenz Haase, sagte, der Pakistaner sei am Mittwoch ausgeliefert worden. Am Donnerstagmorgen habe ein Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige habe keine Angaben gemacht, hieß es.