In Sebnitz haben Unbekannte mehrere Nadelbäume in Schlaglöcher auf der Gartenstraße gestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die vier rund 60 Zentimeter hohen Bäume bereits am Freitagabend entdeckt. Aufgrund des Straßenverlaufs und der schlechten Beleuchtung sei eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen gewesen. Ob die Täter damit auf den schlechten Straßenzustand aufmerksam machen wollten oder ein anderes Motiv verfolgten, ist bisher nicht bekannt.