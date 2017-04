Angesichts neuer Spannungen zwischen Migranten und Ausländerfeinden in Heidenau hat Bürgermeister Jürgen Opitz zur Ruhe gemahnt. "Lassen Sie sich nicht von Hetze oder von Aufrufen zu Gewalt verführen oder verunsichern!", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf an die Bürger der Stadt nahe Dresden. Hintergrund seien in den vergangenen Tagen gehäuft auftretende Meldungen über Überfälle, Einbrüche und Sachbeschädigungen in Heidenau. In sozialen Medien wurden Migranten dafür verantwortlich gemacht und zur "Gegenwehr" gegen "die Goldjungs" und "Raketenwissenschaftler" aufgerufen. Die Polizei konnte eine Häufung von Straftaten zunächst nicht bestätigen.