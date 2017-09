Die große Halle im Holzdesign an der Müglitztalstraße direkt neben dem Netto-Supermarkt im Glashütter Ortsteil Schlottwitz wirkt nicht gerade spektakulär. Unscheinbar fügt sie sich in die Landschaft ein und ist doch wichtiger als es scheint. Seit Herbst 2016 hat der Uhrenhersteller Nomos an dieser Stelle für 1,8 Millionen Euro eine neue Fabrik errichtet, weil es am Stammsitz im Glashütter Zentrum zu eng geworden war. Mitte September hat die Fertigungsstätte den Betrieb aufgenommen.

Der Leiter der Dreherei und Verzahnerei Daniel Eisold (27) an einer der modernen Drehmaschinen, mit denen der Unruhreif hergestellt wird. Bildrechte: Stephan Hönigschmid/MDR "Die Herstellung der Einzelteile befand sich bisher in verschiedenen Gebäuden. In Schlottwitz können wir diese Bereiche nun in einem Haus bündeln", sagt der Geschäftsführer von Nomos Glashütte, Uwe Ahrendt. Vorteilhaft sei das auch für das zukünftige Wachstum der Firma. "Wir sind dadurch in der Lage, noch besser auf die Nachfrage zu reagieren und die Stückzahlen bei Bedarf zu erhöhen", sagt der 48-Jährige. Entgegen dem Trend ist der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr um 24 Prozent gewachsen - die Uhrenbranche insgesamt verzeichnete ein Minus von 15 Prozent.

Herzstück für das Ticken der Uhr

Ein besonders wichtiges Bauteil, das in der Produktionsstätte in Schlottwitz hergestellt wird, ist der Unruhreif. Er ist Bestandteil jener Baugruppe, die in der Uhr für das Tick-Tack verantwortlich ist. Dieses sogenannte Swing-System wurde gemeinsam mit der TU Dresden für 11,4 Millionen Euro entwickelt.

Bisher haben wir das System von einem Hersteller bezogen, der 95 Prozent des Marktes beliefert. Diese Abhängigkeit konnten wir durch das Nomos-Swing-System überwinden Uwe Ahrendt

Vier Drehmaschinen im Wert von jeweils 200.000 Euro stehen für die Produktion zur Verfügung, eine fünfte kommt im Dezember hinzu.

Nomos-Geschäftsführer Uwe Ahrendt (48) möchte dank des neuen Werkes mit seiner Firma auch in Zukunft spürbar wachsen. Bildrechte: Stephan Hönigschmid/MDR Neben den modernen Dreh- und Fräsmaschinen verfügt der 1000 Quadratmeter große Standort, an dem 40 Mitarbeiter beschäftigt sind, im Gegensatz zum Stammsitz außerdem über eine Klimaanlage. "Die unterschiedlichen Temperaturen im Sommer und Winter wirken sich bei der Herstellung der Uhrenteile auf die Genauigkeit aus. Durch die Klimaanlage können wir konstante Bedingungen gewährleisten, was bei Toleranzen im Bereich von vier Tausendstel Millimeter sehr wichtig ist", erklärt der Geschäftsführer.

Obwohl das 300 Mann und Frau starke Unternehmen auch in der ersten Jahreshälfte 2017 bereits um 15 Prozent gegenüber 2016 zulegen konnte, soll der Wachstumskurs nur behutsam fortgesetzt werden. Aus diesem Grund habe auch die Bebauung des Grundstücks neben dem früheren Glashütter Kulturhaus keine Eile. "Das ist unsere Ausbaureserve für die weitere Internationalisierung. Wir möchten lieber in kleinen Schritten wachsen." Zudem wäre es zehnmal so teuer gewesen wie in Schlottwitz, diese Fläche zu bebauen, so Ahrendt.

Die Einzelteile aus Schlottwitz werden von Uhrmachern am Stammsitz der Firma montiert. Bildrechte: Stephan Hönigschmid/MDR Trotz dieser positiven Aussichten gibt es für Nomos auch einen Wermutstropfen - und der kommt aus der Politik. Der deutliche Wahlerfolg der Alternative für Deutschland (AfD) bei der Bundestagswahl hat für das Unternehmen bereits Konsequenzen. "Als Reaktion auf die Wahl haben einige Kunden bei uns ihre Bestellungen storniert", berichtet Uwe Ahrendt, der betont wie wichtig Weltoffenheit und Toleranz für den Erfolg seines international ausgerichtetes Unternehmen sei.