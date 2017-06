Bildrechte: IMAGO

Sie waren auch schon Stadtschreiber zu Rheinsberg und auch im kleinen niedersächsischen Otterndorf. Und ich habe mich gefragt, warum jetzt Dresden? Reizt Sie die augenblickliche Widersprüchlichkeit in der Stadt oder was hat den Ausschlag gegeben?

Uwe Kolbe: Wollen Sie die ehrliche Antwort? Erstens habe ich natürlich auch ein bisschen Vorgeschichte mit Dresden. Also, das ist mir keine fremde Stadt. Es ist so, dass man sich natürlich bewirbt, wo man sich bewerben kann, wenn man ein freiberufliches Leben zum Beispiel als Dichter/Lyriker führt. Also sprich die 900 Euro Stipendium pro Monat für ein halbes Jahr sind in dem Sinne durchaus attraktiv. Und so einfach ist vielleicht die Antwort.

In Dresden gibt es inzwischen Risse, die durch Familien gehen: Die einen gehen Montagabend zu Pegida, die anderen unterstützen die Flüchtlinge. Wie ist das für Sie? Interessieren Sie diese Brüche als Autor?

Da sprechen Sie sozusagen zwei Personen in mir an: Die eine ist der Schriftsteller, der Autor von Gedichten, von Essays, von diesem und jenem. Und der andere ist - die kann man natürlich nicht ganz scharf voneinander trennen - der Zeitgenosse. Der Zeitgenosse liest Zeitung, kennt den Namen Frank Richter zum Beispiel. Ein Mann der, als es mit Pegida losging, die richtigen Schlüsse gezogen hat: nämlich Gespräch. Und Gespräch ist es auch, was ansteht. Gerade zwischen den Generationen, sonst klappt der ganze Laden nicht. Aber das ist nun wirklich nicht der große Sog für mich nach Dresden.



Der Zeitgenosse ist jetzt auch hier - natürlich - und er geht mit offenen Augen durch die Welt, und durch Dresden. Aber ich gestehe, dass die zeitgenössischen Probleme und die Risse, die durch die Dresdner Familien gehen, im Moment nicht so sehr mein Thema sind. Vielleicht geht das in einem anderen Sinne durchaus in die Arbeit des Schriftstellers ein. Erstens, weil ich Gedichte schreibe, die nie ganz frei sind vom heutigen Tag. Andererseits ist es aber auch so - um mal in die Zukunft zu gucken - in einem Essay, der mindestens so lang sein wird wie mein Brecht-Buch, das große, weite Feld der Freiheit anfassen möchte. Das ist so eines meiner Projekte im Moment, noch in der Recherchephase. Und da fließt natürlich auch diese und jene aktuelle Diskussion mit ein. Soweit sie mich berührt, mich anfasst. Und die hier interessiert mich als politisch denkender Mensch schon.

Bildrechte: dpa Antrittslesung Wann: 21. Juni 2017, 19:30 Uhr

Wo: Zentralbibliothek im Kulturpalast



Mit welchen Gedanken sind Sie nach Dresden gekommen? Wie und wozu können Sie sich hier inspirieren lassen?