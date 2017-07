Die drei Elbschlösser und die Saloppe laden am Sonnabend zur Dresdner Schlössernacht ein. Bei der neunten Auflage der Veranstaltung erwartet die Besucher wieder ein buntes Kultur- und Musikprogramm. Mehr als 350 Künstler treten in den Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, dem Lingnerschloss und in der Saloppe auf. Musikalisch ist bei den 85 Konzerten für jeden Geschmack etwas dabei: Klassik, Jazz, Rock, Weltmusik und vieles mehr.