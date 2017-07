Längere Spielzeit, weniger Spielorte Neuregelungen für Straßenkünstler in Dresden

Hauptinhalt

In Dresden ist am Freitag die neue Satzung über die Ausübung von Straßenmusik und -kunst in Kraft getreten. Neu ist unter anderem eine App, über die sich die Künstler für vorgegebene Spielbereiche eintragen können. Wir erklären, wer sich wann und wo präsentieren darf.