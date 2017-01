So wird der künftige Firmensitz von Novaled in Dresden aussehen.

So wird der künftige Firmensitz von Novaled in Dresden aussehen.

So wird der künftige Firmensitz von Novaled in Dresden aussehen. Bildrechte: Novaled GmbH

Der Technik-Konzern Samsung investiert mehr als 20 Millionen Euro in einen neuen Firmensitz für sein Tochterunternehmen Novaled in Dresden. Die Pläne wurden am Donnerstag beim ersten Spatenstich für das Projekt im Norden der Stadt vorgestellt.