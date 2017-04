Konzentriert blickt Professor Jörg Kotzerke auf einen bunten Ausdruck in seinen Händen. Die Schilddrüse, ein sogenanntes paariges Organ am Hals, sieht auf dem Bild ein wenig aus wie ein Herz oder ein Schmetterling. "Der rechte Schilddrüsenlappen ist etwas kleiner als der linke", meint der Dresdner Klinikdirektor für Nuklearmedizin. "Das ist noch keine Erkrankung. Man ist eben Rechtshänder oder Linkshänder und so ist das mit den inneren Organen auch." Der Patient, zu dem das Bild gehört, hat also keine Erkrankung. Diese Diagnose war erst durch die Untersuchung mit einer radioaktiven Flüssigkeit möglich, die dem Patienten vorher ins Blut gespritzt wurde.