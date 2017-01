Hanke ist seit sieben Jahren Stadtoberhaupt von Pirna. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Hanke bedankte sich bei seinen Wählern und kündigte als einen Schwerpunkt seiner neuen Amtszeit Investitionen in neue Kita-Plätze und den Ausbau von Schulen an. Der 63-Jährige hatte 2010 die Nachfolge von Markus Ulbig angetreten, als der CDU-Politiker an die Spitze des sächsischen Innenministeriums wechselte. Damals votierten ebenfalls rund 60 Prozent der Wähler für ihn. Allerdings lag die Wahlbeteiligung in der 39.000 Einwohner zählenden Kreisstadt mit 45 Prozent deutlich höher als 2010. Damals gaben nur gut 30 Prozent der wahlberechtigten Pirnaer ihre Stimme ab.